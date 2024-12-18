Не хватило для результативного голосования 9 голосов - наскребли лишь 217.

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отзыве экс-главы ОПЗЖ Юрия Бойко, который отличился скандальными заявлениями относительно языка и церкви, из парламентского комитета. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", - написал он.

Железняк отмечает, что за соответствующий проект постановления проголосовало лишь 217 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Видео дня

За эти решения не голосовали в полном составе группы в парламенте "Восстановление Украины" и "Платформа за жизнь и мир", которые образовались на обломках партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была запрещена в Украине за оправдание действий государства-агрессора России, а ее депутаты создали в ВР эти группы.

Скандал с Юрием Бойко

Как сообщал УНИАН, бывший лидер ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. В них он отмечает, что "радикалы" в Украине с начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать УПЦ и русский язык.

По словам Бойко, якобы сейчас появляется все больше людей, которые выступают против "такого насилия, за единение в стране и за поддержку людей".

Эта медиаактивность Бойко вызвала волну возмущения среди украинцев. В частности было много критики от публичных лиц.

17 декабря Бойко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. По данным источников УНИАН в спецслужбе, он должен был подробно объяснить свои последние заявления.

После допроса Бойко записал новое видео, которым во второй раз шокировал украинцев. В видео он сказал, что не хочет, чтобы его заявление было использовано Россией и "военным преступником Путиным" для оправдания нападения на Украину. Он попросил прощения у тех украинцев, кто воюет на фронте и работает в тылу для победы, и кого его слова могли обидеть.

Вас также могут заинтересовать новости: