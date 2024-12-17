Не успел глава запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко записать свое резонансное видео, как уже пришел в СБУ.

Бывший народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе. По данным источников, Служба безопасности вызвала политика на допрос, где он должен подробно объяснить свои последние заявления.

"Собственно, прямо сейчас допрос и происходит. В нашем распоряжении есть фото, как Бойко заходит в здание СБУ в Киеве. И, судя по его грустному выражению лица, этот процесс не слишком его вдохновляет", - заявил информированный источник.

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Скандальные заявления Бойко - что известно

Как сообщал УНИАН, Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. В частности, о неких "радикалах", которые с начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать УПЦ и русский язык.

По словам Бойко, якобы все больше людей сейчас начали "поддерживать нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране и за поддержку людей". Однако многие украинцы оказались несогласными.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин заявил в Telegram, что подобные действия Бойко - это прямое следствие того, что часть пророссийских лиц в Украине оставили без наказания.

Народный депутат Роман Костенко заявил, что если мгновенной реакции на заявления Бойко не будет - это будет означать "полное обесценивание усилий" тех, кто погиб на войне, начатой Россией против Украины. "Это ударит по моральному духу тех, кто сейчас прилагает сверхусилия для ее сохранения. Также, стоит наконец перестать ставить на голосование законопроекты, для поддержки которых нужно обращаться за помощью к тем, кто поддерживает врага", - отметил Костенко в Facebook.

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