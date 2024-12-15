Украинцы отреагировали на заявления пророссийского нардепа Бойко.

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. В частности, про неких "радикалов", которые от начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать УПЦ и русский язык.

По словам Бойко, якобы все больше людей сейчас начали "поддерживать нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране и за поддержку людей". Однако многие украинцы оказались несогласны.

В частности, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин заявил в Telegram, что подобные действия Бойко — это прямое следствие того, что часть пророссийских лиц в Украине оставили без наказания.

"Они уже почувствовали запах выборов и решили вылезти на поверхность. Почему? Потому что им это позволили. Мы оставили свои семьи, ежедневно теряем лучших собратьев, рискуем своей жизнью и здоровьем для того, чтобы защитить свою страну от врага. Но пророссийские силы в Украине - не меньший враг, чем российские солдаты на фронте. И этому врагу дают возможность говорить", - отметил он.

При этом Жорин подчеркнул, что оснований для задержания и ареста Бойко, как и других деятелей ОПЗЖ — "более чем достаточно".

Народный депутат Роман Костенко заявил, что если мгновенной реакции на заявления Бойко не будет — это будет означать "полное обесценивание усилий" тех, кто погиб на войне, начатой Россией против Украины.

"Это ударит по моральному духу тех, кто сейчас прикладывает сверхусилия для ее сохранения. Также, стоит наконец перестать ставить на голосование законопроекты, для поддержки которых нужно обращаться за помощью к тем, кто поддерживает врага", - подчеркнул Костенко в Facebook.

Украинцы в комментариях тоже негативно отреагировали на заявления Бойко, рекомендовав ему следовать за Медведчуком и Януковичем.

Что еще известно о депутатах из ОПЗЖ

Ранее УНИАН сообщал, что Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей. В сентябре это сделали до 4 ноября. А потом до 5 декабря.

Кроме того, при попытке бегства в ЕС был задержан депутат Чигиринского городского совета от партии ОПЗЖ. "По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля", - говорится в сообщении СБУ.

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