17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Подозреваемый в получении взятки депутат Александр Юрченко впервые пришел на заседание Рады после домашнего ареста.

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Фото нардепа опубликовал Апостроф.

Юрченко не растерялся и даже успел дать несколько комментариев под зданием парламента. Журналисты интересовались у народного избранника открытым против него уголовным производством.

"Я работаю со следствием, генеральным прокурором, сотрудничаю со всеми органами, которые требуют, чтобы расследование было прозрачное, открытое. Я докажу в судебном порядке, что обвинение против меня является провокацией людей, которым я мешал, на самом деле борясь с коррупцией", - заявил подозреваемый, говорится в сюжете 5 канала.

В разговоре со СМИ Юрченко упомянул бывшего однопартийца по фракции Гео Лероса, который накануне скептически высказался в Facebook о решении суда, разрешившего снять с Юрченко электронный браслет. Депутат не удержался и оскорбил коллегу.

"Настоящее его имя какое-то ... Мухаммед или шо", - сказал Юрченко. Однако ему не повезло, потому что рядом как раз проходил сам Лерос. После фразы Юрченко получил по шее.

При этом Лерос предложил депутату отойти и поговорить, но тот остался возле камер СМИ.

Что говорит Лерос

Депутат обвинил Юрченко в ксенофобии и заявил, что тот продолжает хвастаться своей безнаказанностью.

"Сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что неприятно для психики любого адекватного человека, но это, пожалуй, и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века", - написал Лерос в Facebook.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд Юрченко выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20:00 21 сентября.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет. 4 ноября суд постановил е-браслет с подозреваемого снять.

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Автор: Яна Ставская