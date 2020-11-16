Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба офиса главы государства, целью флешмоба является привлечь внимание к деятельности организации и поддержать ее ценности.

Он инициирован с участием Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.

«Украина приглашает все страны - члены ЮНЕСКО поддержать флешмоб и публиковать на официальных каналах и в социальных сетях видеоролики о значении организации для каждого государства», - говорится в сообщении.

Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его перечень отнесены: Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая Дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Украине и Польше, древний город Херсонес Таврический и его хора, буковые леса и древние леса Карпат. В нематериальное наследие вошли: традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества.

В пресс-службе президента отметили, что этот видеоролик был записан до того, как Зеленский получил положительный тест на COVID-19.

Видеообращение Зеленского по случаю 75-летия ЮНЕСКО

Ранее сегодня, 16 ноября, президент Зеленский обнародовал видеообращение по случаю 75-летия ЮНЕСКО. В нем глава государства заявил, что Украина высоко ценит важную миссию этой организации для укоренения идеи защиты мира в мире.

По словам президента, «мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО».

Организация ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в области образования, науки и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года. Украина присоединилась к организации в 1954-м и с тех пор активно участвует в ее деятельности.

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Автор: Тамара Отовская