На заседании фракции "СН" меньше всего было вопросов к кандидату на министра по делам ветеранов Лапутиной, а больше всего - к Шкарлету, который является и.о. министра образования.

В четверг, 17 декабря, парламент рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции.

"Завтра назначений нет", - сказал он.

По словам Корниенко, планируется, что завтра кандидаты на должности в правительстве должны посетить профильные комитеты парламента, чтобы ответить на вопросы народных депутатов.

"Есть процедура, кандидаты в министры должны посетить комитеты. Завтра будут проходить комитеты, а в четверг уже будут назначения", - сказал он.

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На заседании фракции меньше всего было вопросов к Юлии Лапутиной, которая претендует на должность министра по делам ветеранов. "Один из депутатов сказал, что смотришь биографию - и вопросов нет, первый в Украине генерал СБУ (вероятно, речь идет о первой женщине - генерал-майоре), боевой генерал", - отметил Корниенко.

Больше всего обсуждали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования (сейчас он в.и.о. министра - УНИАН). По его словам, мнения были разные. "Были депутаты, которые горячо поддерживали, а были и представители нашей фракции, которые задавали вопросы, а были, которые выражали скепсис, или намекали, что не будут голосовать за господина Шкарлета", - рассказал Корниенко.

Также обсуждалась кандидатура Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. "Он ознакомил нас со своей концепцией. У него очень интересная концепция, которую я бы назвал - "ничего лишнего". То есть он предлагает перестать делать с Минагро какого-то монстра огромного с ненужными разными "руками и ногами", типа там леса, охотничьи угодья, а четко предлагает сконцентрироваться на развитии отрасли, а из вспомогательных считает нужным какое-то водное агентство ...", - рассказал первый заместитель председателя фракции" СН ".

На фракции рассматривалась и кандидатура Романа Опимаха на должность руководителя Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, который сегодня возглавляет Госслужбу геологии и недр.

В то же время народный депутат Украины Александр Качура сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа" обсуждалась кандидатура Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Он отметил, что "Витренко и Лапутина подключались через Skype-диджитализацию".

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Автор: Надя Пришляк