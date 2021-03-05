Каналы вещают в YouTube в обход санкций Украины.

YouTube заблокировал трансляцию эфира подсанкционного телеканала соратника Медведчука "112 Украина".

Об этом сообщает NewsOne.

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Отмечается, что на канал подписаны 925 тысяч пользователей. При этом сам канал на платформе пока доступен.

Сотрудники СМИ обвиняют в этом действующую украинскую власть.

Эфир перенесли на другой канал. Там о случившимся сначала сообщили короткой красной лентой во время онлайн-включения Азарова.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что направил письмо с целью заблокировать в YouTube три канала кума Путина Виктора Медведчука, которые, по утверждениям СНБО, угрожают национальной безопасности Украины.

Санкции против Медведчука и его окружения

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН