По его убеждению, спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал ситуацию вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих, ставшей бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту. Ее раскритиковали за фото с российской атлеткой Марией Ласицкене.

Как пояснил Кремень в эфире канала "Украина 24", украинские спортсмены на международных соревнованиях должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

"Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте - что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на знаковые соревнования планетарного масштаба, — рассказал омбудсмен.

По его словам, встреча с Гутцайтом имела декларативный характер.

На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, Кремень ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины".

В то же время он отметил важность спортивной дипломатии.

"Никто этому вопросу не уделял отдельное внимание, а зря. Хотя я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет иное качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознательности. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены начали лучше и больше говорить на украинском", - подытожил он.

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19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала в субботу бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в Сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, последняя держала флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Автор: Дмитрий Захаров