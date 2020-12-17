Суд истребовал у стороны обвинения материалы, которые дополнительно подтверждают розыск сбежавшего президента, и объявил перерыв до 22 декабря.

В Печерском районном суде в очередной раз не смогли избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в организации массовых убийств на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается в Facebook Адвокатской совещательной группы.

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В сообщении сказано, что судья Вячеслав Пидпалый в начале заседания вынес предупреждение адвокатам Януковича за неподобающее поведение, а именно неявку в определенное время и место в судебное заседание по рассмотрению ходатайства на время и дату, которая была объявлена во время перерыва в предыдущих заседаниях.

Прокуроры, в свою очередь, попросили суд признать неуважительными причины неявки адвоката Центра бесплатной правовой помощи Владислава Шипоша на заседание.

Следственный судья решил обратиться к ЦБПП с запросом о причинах неявки адвоката.

Далее защита Януковича попросила допросить свидетелей - бывшего охранника Януковича Константина Кобзаря, других охранников, пилота вертолета, на котором Янукович бежал из Украины. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, так же как и в допросе "грузинских снайперов", которые якобы были на Майдане во время событий 18-20 февраля 2014 года и стреляли в правоохранителей.

В конце заседания суд истребовал у стороны обвинения материалы, которые дополнительно подтверждают розыск Януковича, для чего объявил перерыв до 12:00 22 декабря.

Суд над Януковичем: что известно

После побега из Украины в феврале 2014 года Янукович проживает в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича до 15 лет лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.

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Автор: Дмитрий Хилюк