Он отметил, что в отличие от Порошенко не подписывал предательские Минские соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на вопрос "5 канала", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, о возможном побеге экс-главы Службы безопасности Ивана Баканова из страны в начале вторжения и о его заявлениях, что нападения России не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" Зеленский напомнил, что он страну не покидал.

"Мне показалось, что я здесь был 24 числа (речь идет о начале полномасштабного вторжения России в 2022 году - УНИАН) и никуда не делся. Мне кажется, что это важно, что мы не потеряли государство благодаря народу Украины, благодаря нашим Вооруженным силам и благодаря немножко мне, как бы вам это неприятно было слышать, но так считают многие люди. Конечно не все. Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал, раз мы здесь в деоккупированном Киеве (возможно, оговорка, потому что Киев не был оккупирован Россией - УНИАН), в деоккупированных многих городах государства", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что благодаря усилиям нынешней власти, в Украине есть оружие НАТО и "мы боремся, а не подписываем предательские Минские соглашения".

"Вам, наверное, не очень приятно слышать, что мы победим с таким президентом. А с тем, что вот был (намекнул на Порошенко – УНИАН) мы не победили", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что несмотря на те или другие обвинения, он как президент Украины "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов", намекая на владельца канала.

"Лютый. Год несокрушимости": о чем Зеленский говорил на пресс-конференции

В пятницу, 24 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "февраль. Год несокрушимости".

Во время общения с журналистами президент сделал ряд важных заявлений, в частности о переговорах с агрессором. Зеленский заявил, что теоретически не думает о переговорах с Россией по прекращению войны. Впрочем, он хочет привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Также президент отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Кроме того, Зеленский рассказал, что для него лично за первый год полномасштабной войны России против Украины преступления российских оккупантов в Буче были самыми страшными, а самое большое разочарование - все те, кто уехали 24 февраля.

Больше о резонансных заявлениях президента - в материале УНИАН.

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