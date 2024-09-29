По словам Пескова, ядерные державы "начали участвовать в конфликте на стороне Украины".

Принятие Россией новой ядерной доктрины вызвано международной обстановкой - в частности, "оголтелой" политикой некоторых западных государств. Об этом в комментарии росСМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, вокруг границ РФ появилась "напряженность" и ядерные державы "начали участвовать в конфликте вокруг Украины, на стороне Украины, а военная инфраструктура НАТО начала продвигаться "к нашим границам":

"Это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания".

Как сказал Песков, соответствующие корректировки в доктрину подготовлены, но "сейчас это будет оформляться".

"Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту бешеную политику, которая может иметь весьма негативные последствия для всех. Но, безусловно, собственно развитие ситуации требовало документального оформления, ну, такой канонизации новых условий", - говорит кремлевский спикер.

По его словам, степень вовлечения западных государств в войну РФ против Украины "имеет тенденцию к росту".

"Они не включают каких-то тормозов, наоборот, декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине. Сами украинцы абсолютно утопически рассуждают о том, что надо, мол, Россию принуждать к миру. Ну, в общем такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны иметь готовность их имплементировать", - резюмировал Песков.

Новая ядерная доктрина России

На днях правитель РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В частности, он предложил рассматривать агрессию против России со стороны неядерной державы, но при поддержке ядерной державы как совместное нападение.

В США уже отреагировали на новые ядерные угрозы Путина. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что угрозы ядерным оружием со стороны российского президента Владимира Путина являются "безответственными". По его мнению, миру необходимо больше разоружения.

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