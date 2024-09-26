Несмотря на манипуляции, в ядерной триаде России все "не так хорошо, как хотелось бы Путину", отметил Михаил Жирохов.

Изменение ядерной доктрины России - это попытка манипулировать Западом, заявил в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

"У него (Путина - УНИАН) не остается никакой возможности влиять на геополитику. Если в мире реально влияют из-за помощи экономических, военных факторов, то после почти трех лет полномасштабной войны в Украине все понимают, что российское войско недостаточно подготовлено и вооружено для того, чтобы угрожать всей Европе или США", - сказал Жирохов.

При этом он добавил, что несмотря на манипуляции, в ядерной триаде России все "не так хорошо, как хотелось бы Путину".

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"На Западе огромное внимание было к неудачному пуску ядерной ракеты "Сармат", которая принята на вооружение, но до сих пор подрывается в шахтных установках. Это означает, что ее боеспособность под большим вопросом. И это... более знаковое событие, чем то, что Путин проводит очередное заседание (Совбеза РФ - УНИАН) с очередными запугиваниями", - добавил Жирохов.

Изменения в ядерной доктрине РФ: что известно

Ранее Путин заявил о внесении поправок в свою доктрину ядерного сдерживания. Одним из ключевых пунктов стало то, что Кремль может применить ядерное оружие по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Среди других пунктов - возможность применения ядерного оружия РФ в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создает критическую угрозу российскому суверенитету.

По мнению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, изменения в российскую "ядерную доктрину" - это очередной шантаж. По мнению военного, он стал возможен из-за позиции Запада.

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