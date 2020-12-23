Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства поддержали бы 26,5% украинцев.

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский, парламентский - партия «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 16-20 декабря.

Рейтинг президентских выборов

Указывается, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14,3%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 10,1%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 9,8%.

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За председателя политсовета партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука - 7,7%, за лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана - 6,4%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко - 6,0%, за председателя ВР Дмитрия Разумкова - 4,1%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Рейтинг парламентских выборов

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 21,1% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» готовы проголосовать 17,3%, партию «Европейская солидарность» - 15,2%, партию «Батькивщина» - 10,9%. По 4,8% опрошенных поддержали бы радикальную партию и партию «Украинская стратегия Гройсмана», 4,3% - партию «За будущее», 3,8% - партию «Сила и честь», 3,5% - «Голос», по 3,4% - партию Шария и во «Свобода», 3,3% - УДАР Виталия Кличко. Рейтинг других политических сил менее 2%.

Как проводился опрос

Опрос проводился 16-20 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров