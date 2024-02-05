Вооруженные силы Украины два года ведут сложные бои, чтобы забрать как можно больше земли из-под оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл Западу процент временно "не украинской" земли, которую нужно отвоевать нашим Вооруженным силам.

По словам украинского лидера, речь идет о 26% территорий. Армия Украины более двух лет сражается, чтобы забрать у врага как можно больше оккупированных земель, и сейчас продвижение армии России остановлено.

"Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили", - сказал Зеленский итальянскому Rai1.

Также среди успехов Украины он выделил единство, которым удалось объединить мировых лидеров ради общей цели - победы. По словам гаранта страны, первые дни войны были хаотичными: украинцы были напуганы, вторжение РФ оказалось для всех неожиданностью - Россия напала на города среди ночи.

Однако теперь люди отошли от шока и уже "все по-другому", акцентировал президент. "Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи", - заявил он.

Путин раскрыл планы на оккупированную Украину

На прошлой неделе Путин в рамках своего выступления раскрыл ближайшие планы РФ на временно оккупированные украинские территории. По его словам, Россия планирует для них "интеграцию" - промышленное включение в состав России на протяжении шести лет.

Путин отметил, что "ключевые сферы" Украины и России должны уравнять в рамках одного государства. Как оценили в ISW, такой посыл свидетельствует о неготовности Путина идти на какие-либо уступки в войне.

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