Есть три вероятных сценария дальнейшего развития событий в Беларуси - политолог

Первый сценарий - Лукашенко удерживает власть, но ценой конфликтности, второй - кризис может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабное проявление, третий - новые демократические выборы.

Есть три вероятных сценария дальнейшего развития событий в Беларуси, где накануне на фоне президентских выборов состоялись стихийные акции протеста.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко. «Первый сценарий - Лукашенко удерживает власть, но ценой конфликтности, снижения уровня своей легитимности и ослабления внутреннего и внешнего ослабления», - сказал он.

Второй сценарий, со слов политолога, состоит в том, что кризис может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабное проявление.

«Тогда возможны разные проявления кризиса, включая жертвы, например, вмешательство России, то есть ситуация просто становится бесконтрольной и тогда велика вероятность, что Россия может вмешаться в этот конфликт для того, чтобы восстановить порядок, защитить российских граждан в Беларуси и т.д.», - пояснил эксперт.

Третий сценарий - самый маловероятный, говорит эксперт, когда побеждает оппозиция.

«Но это не победа кандидатов в президенты, а кризис заканчивается новыми конкурентными, демократическими выборами. Потому что в данном случае оппозиционный кандидат в президенты не имеет никакого значения, это не более, чем символ. Речь идет о том, чтобы отстранить Лукашенко от власти и провести демократические выборы», - отметил Фесенко.

Он добавил, что считает самым вероятным вариантом - первый сценарий.

Что касается влияния событий в Беларуси на Украину, то, по мнению политолога, «прямого влияния это не будет иметь, кроме создания определенного напряжения, дополнительных проблем с точки зрения предстоящего визита президента Зеленского в Беларусь».

«Визит планируется на сентябрь. Вот тут проблемы есть, потому что практически фон для этого визита не самый благоприятный», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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