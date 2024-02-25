Важно, что есть двухпартийная поддержка Украины в США.

Украинский народ доказал во время войны с Россией, что не надо ничего бояться.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время форума "Украина. Год 2024", отвечая на вопрос стоит ли бояться Украине избрания Дональда Трампа на пост президента США.

"Не надо ничего бояться. Я думаю, что украинцы это доказали во время этой ужасной войны и доказывают. И дали возможность не бояться всему миру", - подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что очень важно, что есть двухпартийная поддержка в США Украины. "Мы над этой двухпартийной поддержкой постоянно работаем. Наше общение происходит с представителями обеих партий, они приезжают сюда, а мы бываем там. И этот контакт не прекращается", - подчеркнул Ермак.

Также он отметил, что Украина имеет поддержку и среди американцев. "У нас есть очень мощная поддержка именно американского народа", - подчеркнул Ермак. По его словам, недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox News в нескольких километрах от линии фронта имело "мощную реакцию" в американском обществе и среди политиков. "Оно проходило не во дворцах, как у некоторых, а на передовой. И я знаю, что есть очень хорошая реакция и изменение даже позиции некоторых представителей Республиканской партии", - отметил Ермак.

Отвечая на вопрос по поводу заявлений Трампа, что в случае избрания его президентом США, он за 24 часа завершит войну в Украине, Ермак сказал, что необходимо понимать, что есть риторика во время политической гонки и есть конкретные действия.

"Мы никогда не вмешивались, не будем вмешиваться и никому не дадим вмешиваться во внутренние дела других стран и во внутренние дела Украины. Это наша принципиальная позиция", - сказал Ермак, отметив, что такая позиция есть и сегодня у президента Украины Владимира Зеленского и Офиса президента.

Трамп и Зеленский

Президент Украины прокомментировал FOX News известное обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну за 24 часа. Зеленский пригласил Трампа на украинский фронт, на передовую.

Зеленский не может понять, как представитель республиканцев хочет достичь соответствующий подвиг. Зеленский говорит, что Трамп не может решить "трагедию войны" с ним наедине, нужно, чтобы политик увидел фронт собственными глазами.

Зеленский считает, что когда Трамп увидит, что происходит, то изменит свое мнение. Потому что все уже поняли, что Россия является врагом, который начал войну.

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