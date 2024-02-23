Президент Украины прокомментировал FOX News известное обещание кандидата в президенты США закончить войну за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал FOX News известное обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну с Россией за 24 часа, пригласив его на передовую.

По словам украинского лидера, он не может понять, как представитель республиканцев хочет достичь упомянутого подвига. Зеленский говорит, что Трамп не может решить "трагедию войны" с ним наедине, нужно, чтобы политик увидел фронт собственными глазами.

"Где он все объяснит, он объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Не знаю... Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает. Мы все поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", - заявил Зеленский.

Зеленский согласился, что российский народ может что-то изменить внутри России и устранить Путина. Но эта задача остается долгой и трудной, подчеркнул президент.

Путин боится только сильных, и он не воспринимает никакой слабости - это значит, что Украина должна быть сильной на поле боя, не дать России ничего оккупировать, считает Зеленский.

"Его позиции будут слабее, если со все большим количеством жертв люди в России увидят те сомнения, будут против этой войны... Эта волна - это то, что нам нужно", - резюмировал лидер Украины.

Зеленский сравнил потери ВСУ и России

В интервью FOX News Зеленский также сравнил потери Вооруженных сил Украины и российской армии. По его словам, соотношение в пять раз меньше в пользу украинцев.

"Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5", - уточнил лидер Украины.

Он указал, что это приблизительная статистика. Однако все знают, что десятки тысяч людей были убиты, множество украинских детей депортированы. Сейчас можно говорить о ликвидации около 400 тысяч солдат РФ, заявил Зеленский.

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