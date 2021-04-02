Члены комиссии пересмотрели свое решение о переносе работы на завтра и продолжили заседание.

Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области изменила свое решение о приостановлении заседания до завтра и возобновила повторный подсчет голосов.

Читайте такжеНа двух участках округа №87, где побеждал кандидат от "За будущее", выборы признали недействительнымиОб этом в Facebook сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

"ОИК №87 уже возобновила повторный подсчет голосов избирателей, пересмотрев свое же решение о переносе работы на завтра", - написал он.

Около 14:30 сегодня, 2 апреля, ОИК №87 приостановила непрерывное заседание до 7:00 3 апреля. По состоянию на конец заседания ОИК уже провела повторный подсчет голосов на 6 из 20 избирательных участков и признала недействительными результаты голосования на двух участках.

Выборы в одномандатном избирательном округе №87

28 марта в одномандатном избирательном округе №87 состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины. Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.

31 марта в Центральной избирательной комиссии заявили, что деятельность ОИК заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

1 апреля ОИК возобновила свою работу.

По подсчетам 91,45% протоколов на выборах лидирует Василий Вирастюк (партия "Слуга народа"), за которого проголосовали 31,40% избирателей. На втором месте - Александр Шевченко (партия "За будущее") - 29,56%, на третьем - Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 28,82%.

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Автор: Антонина Доломанжи