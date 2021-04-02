Окружной избирком уже провел повторный подсчет голосов на 6 из 20 избирательных участков.

Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области приостановила заседание и возобновит повторный подсчет голосов завтра.

Об этом в Facebook сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Читайте такжеВыборы на 87 округе: Шевченко заявил, что у него "украли" победу"ОИК №87 приостановила непрерывное заседание и планирует возобновить повторный подсчет голосов завтра в 7 утра", - написал он.

По данным ОПОРЫ, ОИК уже провела повторный подсчет голосов на 6 из 20 избирательных участков.

В частности, комиссия признала недействительными результаты голосования на участках №261030 и №261027.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андриевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андриевич был избран на должность Надвирнянского городского председателя Ивано-Франковской области.

Выборы в 87-м округе состоялись 28 марта. На них баллотировались Василий Вирастюк (партия "Слуга народа"), Александр Шевченко (партия "За майбутнє"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода").

Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК. 1 апреля ОИК возобновила свою работу.

По подсчетам 91,45% протоколов на выборах лидирует Василий Вирастюк, за которого проголосовали 31,40% избирателей. На втором месте –Александр Шевченко, а на третьем – Руслан Кошулинский.

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Автор: Антонина Доломанжи