Окружная избирательная комиссия №87 в Ивано-Франковской области приостановила заседание и возобновит повторный подсчет голосов завтра.
Об этом в Facebook сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.
Читайте такжеВыборы на 87 округе: Шевченко заявил, что у него "украли" победу"ОИК №87 приостановила непрерывное заседание и планирует возобновить повторный подсчет голосов завтра в 7 утра", - написал он.
По данным ОПОРЫ, ОИК уже провела повторный подсчет голосов на 6 из 20 избирательных участков.
В частности, комиссия признала недействительными результаты голосования на участках №261030 и №261027.
Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андриевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.
- На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андриевич был избран на должность Надвирнянского городского председателя Ивано-Франковской области.
- Выборы в 87-м округе состоялись 28 марта. На них баллотировались Василий Вирастюк (партия "Слуга народа"), Александр Шевченко (партия "За майбутнє"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода").
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.
- 31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК. 1 апреля ОИК возобновила свою работу.
- По подсчетам 91,45% протоколов на выборах лидирует Василий Вирастюк, за которого проголосовали 31,40% избирателей. На втором месте –Александр Шевченко, а на третьем – Руслан Кошулинский.
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