Постпред в ООН: Вступление Украины в НАТО не является приоритетом сейчас

Зато Киев работает над получением гарантий безопасности, которые защитят в случае повторной агрессии России после потенциального соглашения об установлении мира.

Вступление Украины в НАТО по-прежнему на повестке дня, но не является приоритетным стремлением. В центре внимания сейчас вопрос о гарантиях безопасности.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost. По словам дипломата, соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно выходить за пределы "чисто политических обещаний" вроде Будапештского меморандума 1994 года.

"Наши партнеры должны тщательно записать, какие военные средства они будут использовать для защиты Украины, если Россия снова нападет на нее", - подчеркнул Мельник.

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Он добавил, что гарантии безопасности могут быть как двусторонними, так и многосторонними договорами со странами Евросоюза и НАТО. Гарантии безопасности могут быть частью большого мирного договора с Россией. По словам Мельника, Украина нуждается в "твердых обязательствах" от партнеров в сфере обороны.

Вступление Украины в НАТО: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины. В то же время он отметил, что действие 5 статьи Альянса может не распространяться на временно оккупированные территории.

Между тем в Белом Доме заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решать уже новая администрация президента США. В то же время там отметили, что не сейчас они "не уверены в успехе подобных переговоров" и в 2025 году.

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