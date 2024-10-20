По словам Себастьяна Лекорню, вопрос присоединения Киева к Альянсу будет зависеть от новой администрации США.

Франция не против вступления Украины в НАТО, впрочем, этот вопрос зависит от будущей администрации США. Об этом в интервью La Tribune заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Комментируя Мирный план президента Украины Владимира Зеленского, он подчеркнул, что некоторые его аспекты интересны.

"Прежде всего, этот план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил. ... Мы должны не забывать о вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?" - сказал Лекорню.

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Он также не исключил, что Франция расширит подготовку украинских военнослужащих, кроме 2 тысяч солдат, которые проходят ее сейчас:

"Я этого хочу и работаю над этим".

По словам главы Минобороны Франции, если когда-то будет достигнуто прекращение огня, то нельзя быть уверенным, что Россия снова не нападет, а, следовательно, нужно искать средства для достижения устойчивого мира.

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Бесспорно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Лекорню.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Словакия выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

По его словам, принятие Киева в Альянс - "идея, которая хороша для третьей мировой войны".

Ранее УНИАН сообщал, что министры обороны G7 приняли декларацию относительно членства Украины в НАТО. Подписанты также "самым решительным образом" осудили грубое нарушение международного права со стороны РФ.

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