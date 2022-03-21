Также в ЕК отметили, что продолжают поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь.

Европейская комиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в понедельник, 21 марта, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, сообщает "Европейская правда".

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал Варгеи.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

Ранее Зеленский анонсировал, что вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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