Окончательная формулировка заключения еще не согласована.

Европейская комиссия порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры о членстве Украины, но с определенными условиями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Европейская комиссия, вероятно, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании, по словам людей, знакомых с этим вопросом и документами", - пишет Bloomberg.

В то же время, отмечают источники, окончательная формулировка заключения еще не согласована.

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Заключение комиссии, которое будет опубликовано 8 ноября, должно будет быть одобрено государствами-членами, когда лидеры ЕС встретятся в декабре на саммите.

Если лидеры ЕС решат официально начать переговоры, исполнительный орган блока начнет техническую работу по подготовке процесса вступления путем составления дорожной карты и проверки уровня соответствия между европейским законодательством и украинским законодательством параллельно с завершением Киевом предстоящих реформ.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Согласно отчету Еврокомиссии по Украине, наша страна полностью выполнила четыре из семи критериев на предоставление статуса кандидата на вступление.

Выполненными считаются рекомендации относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины, завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины; соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF; реформа медиаотрасли.

В то же время проблемы возникли с предотвращением коррупции и реформой законодательства в отношении нацменьшинств.

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