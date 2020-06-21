Все страны, принимавшие участие в выборах непостоянных членов СБ ООН, являются партнерами Украины – Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

Все страны, которые принимали участие в выборах непостоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы, в частности Канада, являются партнерами Украины, независимо от результатов голосования.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщили в Офисе президента.

Глава государства отметил, что голосование при избрании членов Совбеза ООН было тайным. «Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете безопасности ООН», - сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

«Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады», - отметил он.

Президент выразил надежду, что в следующий раз Канада будет в этой ситуации победителем. Он отметил, что в мире есть много площадок, где все прислушиваются к мнению этой страны. В частности, это НАТО и ОБСЕ.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что мы понимаем, что Канада всегда на таких масштабных геополитических площадках поддерживает Украину. А мы всегда будем поддерживать Канаду», - сказал глава государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram