В преддверии новогодних праздников президент Владимир Зеленский выполнил свое обещание о предоставлении жилья пострадавшим в результате взрыва на Позняках семьям.

Все 40 семей, жилье которых было разрушено в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, вскоре получат новые квартиры.

Об этом заявила народный депутат Леся Забуранная, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

"На сегодня 24 пострадавшие семьи уже имеют право собственности на квартиры. Еще 16 семей подали все необходимые документы на оформление права собственности", – отметила парламентарий.

Читайте такжеВзрыв в Киеве: жильцы дома на Позняках провели акцию и создали арт-объект (фото)Леся Забуранная отметила, что речь идет о жилье в двух ЖК - "Хрустальные источники" и "Лесная сказка".

В то же время, по ее словам, возникает вопрос ремонта и обустройства полученных квартир.

"Мы надеемся, что КГГА выполнит свои обещания и окажет необходимую материальную помощь для пострадавших семей для того, чтобы они могли сделать ремонты в своих новых квартирах", – сказала народный депутат.

Она отметила, что новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках.

Взрыв в многоэтажке на Позняках: что известно

Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня 2020 года. Было повреждено 40 квартир. Пять человек погибли. Всего в 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня 2020 года президент вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. В середине августа новые дома были найдены и для остальных пострадавших жителей. Помещение подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир – от 60 кв. м до 80 кв. м.

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Автор: УНИАН