Сейчас также будут разрабатываться изменения в законодательство, которые будут в целом системно решать проблему с СОЧ, чтобы для военнослужащих вообще не было таких "соблазнов".

Сроки добровольного возвращения военнослужащих после самовольного оставления части (СОЧ) были продлены после обращения с соответствующей просьбой Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом в комментарии журналистам сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос относительно принятого сегодня, 30 апреля, закона, которым был снова продлен предельный срок добровольного возвращения из СЗЧ, он отметил, что соответствующий законопроект стал результатом длительной работы Комитета вместе с представителями сектора безопасности и обороны.

"Генеральный штаб, Главнокомандующий Вооруженных сил обращались в Комитет с просьбой продлить этот срок добровольного возвращения из самовольного оставления военной службы до 30 августа", - сказал депутат.

Видео дня

По его словам, этот закон комплексно регламентирует вопросы, связанные с возможностью для военнослужащих, совершивших СОЧ, дезертирство, вернуться в воинские части и быстро быть зачисленными в личный состав соответствующих военных формирований.

На уточнение, последнее ли это уже продление этого срока, Вениславский рассказал, что параллельно они совместно с коллегами из Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности "рассматривали более широкий подход к тем, кто совершил СОЧ".

"И я думаю, что правоохранительный комитет должен в ближайшее время также наработать соответствующие изменения в уголовное, уголовное процессуальное законодательство, которые будут более системно решать вообще проблему СОЧ. Для того, чтобы не было каких-то, скажем так, соблазнов для военнослужащих уйти в СОЧ, а потом вернуться. Это будет кардинально меняться", - сказал парламентарий.

Также на уточнение, почему все же решили продлить этот срок по СОЧ, ведь раньше речь шла о том, что предыдущий раз - последний, представитель Комитета отметил, что "мы имеем статистику от Главнокомандующего Вооруженными силами, имеем официальное обращение на Комитет от Главнокомандующего".

"Это позиция Главнокомандующего, мы к ней прислушались. Потому что есть значительная численность военнослужащих, совершивших СОЧ, которые хотят вернуться. Мы предоставляем им такую возможность. Но я еще раз подчеркиваю, что вместе с правоохранительным комитетом будет наработано комплексное решение. Я думаю, что уже никаких оснований для того, чтобы продлевать (сроки по СОЧ - УНИАН) не будет в принципе", - сказал Вениславский.

Рада продлила предельные сроки добровольного возвращения из СОЧ

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 апреля, ВР приняла закон, которым до 30 августа было продлено действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших место службы.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что среди основных положений закона, в частности то, что во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, кто оставил и не вернулся до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: