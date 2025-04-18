Авторы документа предлагают продлить действие механизма до 30 августа.

В Верховную Раду Украины подали законопроект, который предлагает продлить возвращение на службу из СОЧ по упрощенному механизму до 30 августа 2025 года. Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 13177 на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он был разработан для выполнения приказа президента Зеленского о продлении действия механизма упрощенного возвращения из СОЧ, который был введен законом 4087-ІХ. Он действовал до 1 марта 2025 года.

Согласно этому механизму, военнослужащие, самовольно покинувшие место службы, воинскую часть или дезертировавшие с 29 ноября 2024 года, могли без последствий вернуться в ряды украинской армии. Выплаты и обеспечение в питании и вещах им возобновляли в течение 72 часов с момента возвращения на службу.

Видео дня

Авторы нового законопроекта убеждены, что у военных не было достаточно времени на то, чтобы принять "обдуманное, важное и ответственное" решение о возвращении на службу. Они предлагают продлить действие упрощенного механизма возвращения из СОЧ до 30 августа.

К тому же, законодатели предлагают распространить этот механизм на военных, которые пошли на СОЧ с 29 ноября 2024 года до дня, когда новый закон вступит в силу. Документ также имеет целью отменить приостановление военной службы тем армейцам, которые самовольно покинули части.

Самовольное оставление части (СОЧ)

С 1 марта 2025 года в Украине реализуется новый алгоритм для военных, совершивших СОЧ. Если такой военнослужащий совершил СОЧ на срок до 3 дней, уголовное производство в отношении него возбуждаться не будет. Кроме того, военный может вернуться в часть, которую оставил.

В то же время если СОЧ продолжалось более 3 дней, но совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу, уголовное производство таки возбудят. Далее в соответствующие органы или суд подается ходатайство о желании вернуться на службу.

Вас также могут заинтересовать новости: