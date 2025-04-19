Чехия первой отреагировала на 'пасхальное перемирие' Путина

Там обратили внимание, что сирены тревоги раздались в Украине через минуты после того, как Путин анонсировал так называемое пасхальное перемирие.

После оглашенного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал не поддаваться путинской "пропаганде".

Таким образом, среди союзников Украины Чехия стала первой прокомментировавшей путинскую инициативу. Липавский призвал в соцсети не поддаваться "его [Путина] пропаганде".

"Сирены воздушной тревоги по всей Украине через минуты после того, как было объявлено так называемое пасхальное перемирие, показывают, насколько реально серьезен Путин", - высказался чешский министр.

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"Украина приняла прекращение огня месяц назад. Путин продолжает саботировать каждый шаг к миру", - констатировал он.

Перемирие Путина

Сегодня под вечер Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины. Как говорилось в сообщении Кремля, все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Через некоторое время украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на анонсированное перемирие. Зеленский назвал перемирие Путина "попыткой поиграть с жизнями людей".

Кроме Зеленского на объявленное кремлевским властелином перемирие отреагировали и в Министерстве иностранных дел. В частности, глава МИДа Андрей Сибига сказал, что на самом деле словам Путина не стоит доверять, надо смотреть на его действия.

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