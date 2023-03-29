На месте "прилета" большие разрушения, от ударной волны пострадала многоэтажка напротив.

Войска РФ в четверг, 29 марта, совершили очередной преступление против человечности и запустили ракетой по детскому садику.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уточнил, что свое преступление россияне совершили в рамках авиаудара по Авдеевке (Донецкая область). Фото последствий чиновник показал в Telegram.

"К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", - указал Ермак.

Генштаб рассказал об эпицентре боевых действий в Украине

Напомним, что в своей сегодняшней вечерней сводке Генштаб ВСУ раскрыл города-эпицентры боевых действий на украинском фронте.

В частности, самые ожесточенные бои разворачиваются в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке (восток территорий Украины). С начала суток подразделения Сил обороны на этих направлениях отбили 48 атак противника.

Также в Генштабе подчеркнули на фоне переживаний украинцев о судьбе Бахмута, что ВСУ продолжают вести там оборону. Однако наблюдается частичный успех россиян, которые усилили штурм.

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