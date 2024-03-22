По ее словам, Украина уже дала ответ на этот призыв "очень успешными операциями, проведенными на территории РФ", которые соответствуют стандартам НАТО.

Вице-премьер Ольга Стефанишина прокомментировала призыв Вашингтона к Украине не целиться по российским нефтезаводам.

Во время выступления на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности Стефанишина подчеркнула, что соответствующие цели на территории РФ являются абсолютно законными с военной точки зрения.

"Украинская сторона ответила достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории РФ. Также есть заявления и других официальных лиц, которые заключаются в том, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Это первое", - подчеркнула она.

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Стефанишина сказала, что Украина понимает этот призыв, в то же время "воюет теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые есть у нас сегодня".

Вице-премьер отметила, что в феврале 2022 года говорила со штаб-квартирой НАТО относительно того, чтобы "закрыть небо" над Украиной, чтобы они сыграли свою роль и обратились к ООН.

"И они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. А в НАТОвском понимании "закрыть небо" означает в первую очередь уничтожить: инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города; заводы, которые производят ракеты. Поэтому собственно мы действуем до лучших стандартов НАТО", - отметила Стефанишина.

На вопрос, какую реакцию от партнеров ожидает Украина после этих последних массированных атак россиян, отметила: "Мы ожидаем в первую очередь оружие".

Удары по российским НПЗ

В последние недели Украина провела ряд успешных операций, поразив дронами нефтеперерабатывающие предприятия в разных регионах России. По словам представителя военной разведки, с 2022 года было совершено не менее 12 нападений на крупные российские НПЗ, по меньшей мере девять из них реализовано в этом году. Также было поражено несколько терминалов, складов и хранилищ.

Гелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ отметила, что Украина может поразить большую часть инфраструктуры экспорта нефти в западной России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

Financial Times со ссылкой на три информированных источника опубликовало информацию, что

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, поскольку, как объясняют, удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Как пишет издание, предупреждение Вашингтона было передано высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и ее Главному управлению разведки.

Один собеседник издания сказал, что Белый дом "все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников, которые поразили нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям".

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, Россия может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

Издание пишет, что ЦРУ отказалось от комментариев. Представитель СБУ отказался от комментариев, работники ГУР и представители Офиса президента не ответили на запросы о комментариях.

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