Президент РФ 14 марта с рабочим визитом отправился в Бурятию

Президент Российской Федераци Владимир Путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ, где отличился новым нелепым заявлением. Он предложил рабочим "хрюкнуть", чем очень их насмешил.

Путина спросили о проблемах выполнения государственных оборонных заказов на фоне острого дефицита из-за западных санкций, на что российский диктатор заявил, что проблемы решаются благодаря трудностям.

"Если ничего не мешает нужно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу", - нелепо пошутил президент РФ.

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Отмечается, что Путин отправился с рабочим визитом в Бурятию во вторник, 14 марта. В ходе поездки он планирует провести совещание по развитию дальневосточных городов России.

Нелепые заявления Путина - что говорил российский диктатор

Президент РФ Владимир Путин время от времени отличается странными и нелепыми шутками, которые не просто не смешны, но и зачастую не уместны. Кроме того, за ним неоднократно наблюдалось странное отношение к детям.

В 2006 году Путин внезапно поцеловал в живот "незнакомого" мальчика Никиту. В 2020 году, рассказывая о семье, он отметился странным заявлением о "сладких" внуках.

1 сентября 2022 года российский диктатор провел встречу со школьниками в Калининграде. Путин решил рассказать детям о том, как важно любить труд, но перешел к весьма странным сравнениям, которые едва ли поймут маленькие слушатели. Он заговорил о "резиновой попе" и начал странно смеяться.

27 декабря 2022 года Путин, общаясь якобы с маленькой девочкой Сашей, которая якобы проживает на временно оккупированной части Запорожской области, вдруг поинтересовался "урожаем" ее семьи и попросил прислать ему огурчиков.

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