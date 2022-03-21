Эту ложь мир отвергает, наблюдая за войной в прямом эфире.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия настойчиво пытается юридически оправдать агрессию против Украины, но это является безусловной ложью.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины", - отметил Подоляк.

Он напомнил о распространенных оккупантами фейках про якобы биолаборатории, нацистские батальоны, обстрелы Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами.

"Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, сегодня, 21 марта, полтора часа продолжались переговоры украинской и российской делегаций. Деталей пока не сообщается.

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