Трамп наверняка захочет избежать унизительного звания человека, который потерял Украину, уступив в переговорах Путину, сказано в статье.

Два года война в Украине шла метр за метром, каждый из которых был пропитан кровью, но внезапно наступили кардинальные перемены. Об этом пишет The Economist.

Одна из причин - наступление России обнажило серьезные недостатки в живой силе и моральном духе, которые в конечном итоге могут привести к краху украинских линий, считают журналисты.

Дональд Трамп ясно дал понять - он будет с нетерпением ждать прекращения огня. Наибольшее беспокойство вызывает то, что Трамп навяжет Украине катастрофическую сделку.

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Президент РФ Владимир Путин указывает, что согласится заморозить линию фронта, хотя Россия занимает всего 70-80% от четырех "аннексированных ею украинских областей".

Но Путин также требует, чтобы Запад снял санкции; чтобы Украина отказалась от членства в НАТО; чтобы Украина была демилитаризована и формально нейтральна; чтобы она "денацифицировала" себя, избавившись от своих лидеров; и чтобы она защитила права русскоговорящих.

Отмечается, что если Трамп поддержит это, Путин достигнет большинства своих военных целей, а Украина потерпит катастрофическое поражение.

"Более того, президент России не будет даже уважать мирное соглашение. Он будет надеяться, что послевоенная Украина, поглощенная внутренними распрями и обвинениями в адрес Запада, сама упадет ему в руки. Если этого не произойдет, он может захватить еще больше территорий силой", - сказано в статье.

По мнению журналистов, это вовсе не неизбежно и даже не самый вероятный исход. Капитуляция перед Путиным станет публичным поражением Америки и Трампа. Оно перекинется на Азию, где враги Америки могут стать более агрессивными, а ее друзья потеряют доверие к своему союзнику и вместо этого будут склоняться к Китаю.

Трамп наверняка захочет избежать унизительного звания человека, который потерял Украину, уступив в переговорах Путину. В его собственных личных интересах заключить сделку, которая сохранит Украину в безопасности по крайней мере на четыре года его срока, а за это время Украина может многого добиться.

"У Трампа есть рычаги влияния на Россию, если он захочет ими воспользоваться. Поскольку он непредсказуем, он может пригрозить, что пойдет на поводу у Украины, посылая ей все более смертоносное оружие, - и Путину придется воспринимать его всерьез", - пишут аналитики.

Они утверждают, что восстановление границ 1991 года - несбыточная мечта. Морально и юридически вся эта земля принадлежит Украине, но у нее нет ни солдат, ни оружия, ни боеприпасов, чтобы вернуть ее. Поэтому главной целью должно быть создание условий для процветания Украины на территории, которую она сейчас контролирует.

По их мнению, для этого потребуются стабильность на Украине и усилия по восстановлению страны, которые возможны только при защите от российской агрессии. Именно поэтому в центре переговоров будет стоять вопрос о том, как разработать надежную и долговечную основу для обеспечения безопасности Украины. The Economist утверждает, что лучшим способом защиты Украины будет ее вступление в НАТО.

"Членство в НАТО поможет предотвратить превращение Украины в нестабильное, озлобленное государство, уязвимое для манипуляций со стороны Путина, чья конечная цель - дестабилизация и доминирование в Европе. Кроме того, к альянсу присоединиться крупнейшая в Европе, самая инновационная и закаленная в боях армия и оборонная промышленность. Трамп мог бы одобрить это, поскольку тогда НАТО потребовалось бы меньше американских военнослужащих", - сказано в статье.

Членство в альянсе вызывает сложные вопросы, поскольку согласно "Статье 5" альянса нападение на одного члена является нападением на всех. Но ответы на эти вопросы есть. Гарантия не обязательно должна распространяться на занятые Россией части Украины - точно так же, как она не распространялась на Восточную Германию, когда Западная Германия присоединилась к альянсу в 1955 году. Войска из других стран НАТО могут не базироваться в Украине в мирное время, как это было с Норвегией в 1949 году.

Для вступления Украины в НАТО необходима поддержка всех 32 членов, включая Венгрию и Турцию. Они ранее задерживали вступление Швеции и Финляндии.

Отмечается, что прекращение огня откроет два конкурирующих сценария будущего Украины. Путин рассчитывает, что выиграет от такого соглашения: Украина придет в упадок, Россия перевооружится, а Запад утратит интерес.

"Но представьте, что при поддержке Запада Украина использовала бы передышку для восстановления своей экономики, обновления политической системы и сдерживания российской агрессии. Задача состоит в том, чтобы этот оптимистичный сценарий взял верх над его мрачной альтернативой", - добавили там.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украине не хватает личного состава, вооружения и техники для того, чтобы удерживать определенные участки фронта. Об этом сказал полковник, военный эксперт Сергей Грабский.

"Колоссальная концентрация войск противника на отдельных участках фронта, которая позволяет им сосредоточить большую плотность войск, которая позволяет им продвигаться на определенных участках фронта. Недостаточная обеспеченность наших подразделений личным составом, вооружением и боевой техникой для того, чтобы удерживать такие широкие участки фронта", – рассказал он.

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