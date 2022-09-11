Михаил Подоляк считает, что оккупанты сами уйдут из Крыма.

Переломный момент в войне в Украине произойдет после того, как украинские военные вернут под свой контроль Луганск и Донецк. После этого оккупанты покинут украинский Крым.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - отметил Подоляк.

Видео дня

При этом он указал, что после освобождения Луганска и Донецка произойдет переломный момент в войне России против Украины.

"Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - указал советник главы ОПУ.

Также он считает, что переговоры с Москвой могут начаться только после успешных территориальных достижений ВСУ, что позволит выставит свои ультимативные и жесткие требования.

Как ранее сообщал УНИАН, на фоне успешного контрнаступления ВСУ ведущая пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян начала намекать на примирение.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече YES, подчеркнул, что пока никакие переговоры с Российской Федерацией о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не приемлет рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с Россией и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: