По его словам, Киев уже не согласится на то, что он сам предлагал россиянам после начала полномасштабного вторжения.

Украина не приемлет рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с Россией и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время тайно состоявшегося в Киеве форума Yalta European Strategy "Европейская правда".

"Мы (за время войны) научились многому, и в том числе научились не доверять любым разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры", - сказал Резников.

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Он уточнил позицию Украины относительно условий начала переговоров с РФ, добавив, что это – новая позиция. По его словам, Киев уже не согласится на то, что он сам предлагал россиянам после начала полномасштабного вторжения.

"Я открою тайну... (на переговорах в Беларуси и в Стамбуле - УНИАН) мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска на границы до 23 февраля 2022. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно не является возможным", - подчеркнул министр обороны Украины.

Теперь Украина требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

"Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - отметил Резников.

Переговоры Украины и России

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ ведущая пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян начала намекать на примирение, о чем УНИАН писал в своем Telegram-канале.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), подчеркнул, что пока никакие переговоры с Российской Федерацией о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

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