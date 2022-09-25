В Махачкале очень жесткие задержания и многочисленные стычки протестующих с полицией.

В Махачкале, столице Республики Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ РФ) проходит масштабный митинг против мобилизации. Правоохранители пытаются разогнать протест силой, но митингующие дают отпор.

Об этом сообщает Telegram-канал "Утро Дагестана", координирующий акцию протеста.

Активисты вышли на улицы небольшими группами, после чего пытаются объединиться и полностью закрыть центральные улицы города – Ярагского или Гамзатова. Протестующие скандируют "Нет войне, нет мобилизации".

Видео дня

В центр города в связи с протестами стянули силовиков. Правоохранители пытаются точечно вытягивать протестующих из топлы или ловить по улицам и задерживать. Но митингующие отбивают всех, кого пытаются усадить в машину полиции, скандируют "Позор".

Активное участие в протесте принимают девушки и женщины, дети. Женщины останавливают машины правоохранителей, мужчины – вступают с ними в драку. Как сообщается, фиксировали случаи применения полицейскими силы к женщинам.

Также сообщается, что правоохранители открывали огонь в воздух.

Правозащитная организация "ОВД-Инфо" отмечает, что в Махачкале очень жесткие задержания на акции против мобилизации, а среди тех, кого уже удалось задержать, есть матери маленьких детей.

Организаторы протеста призывают не давать правоохранителям забирать протестующих, а также называют всех, кто сегодня призывает дагестанцев сидеть дома "прислужниками убийц детей".

Ранее сообщали о намерении продолжать протест до ночи и ночью.

Частичная мобилизация в России: что стоит знать

На фоне значительных потерь российской армии в войне против Украины политическое руководство РФ приняло решение о мобилизации. Как сообщают российские СМИ, для кровавой войны против Украины хотят привлечь более миллиона человек.

Вопреки обещаниям политического руководства страны, на войну призывают всех кто попадется, в первую очередь – среди жителей глубинки. К примеру, в Бурятии в первую ночь после объявления мобилизации повестки раздавали ночью всем мужчинам в возрасте 18-72 лет.

Решение спровоцировало акции протеста в городах России, которые, однако, нельзя назвать массовыми. В 33 городах РФ в эту субботу задержали почти 800 протестующих.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя акции протеста в РФ, отмечал, что они демонстрируют настроения в национальных республиках, жители которых понимают, что их хотят кинуть на смерть.

Вас также могут заинтересовать новости: