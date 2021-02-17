Марионетки Кремля на Донбассе переживают глубокий экономический упадок, половина населения сбежала, а денег и лекарств нет на фоне войны, в окончании которой Россия до сих пор не заинтересована.

Если послушать Дениса Пушилина и его приспешников, то выход так называемой "ДНР" на мировые рынки кажется просто неизбежным. В середине декабря лидер созданной Россией псевдореспублики на востоке Украины во время видеообращения пообещал в 2021 году начало прекрасных времен. Экономика и зарплаты якобы будут расти, а тысячи новых рабочих мест будут созданы. А за несколько дней до того, Владимир Рущак, которого Пушилин назначил ответственным за промышленность и торговлю, объявил о выходе "ДНР" на иностранные рынки.

Конечно же, такие слова не имеют ничего общего с реальностью в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые создал Кремль, - пишет Süddeutsche Zeitung.

"На самом деле "республики"-марионетки погрязли в глубоком экономическом упадке и пандемии COVID-19. А конца траншейной войны, которая началась в 2014 году и тлеет до сих пор, так же не видно на горизонте, как и реинтеграции региона в Украину, чего хочет Киев, или объединения с Россией, о чем мечтают зависимые от Москвы боевики", - говорится в статье.

Читайте такжеWashington Post: Чем дольше длится война на Донбассе, тем лучше для ее организатора в РоссииДо войны около 3,7 миллионов человек жили в угольнодобывающем и металлургическом регионе вокруг Донецка и Луганска. Сегодня здесь живет меньше половины. И об этом говорят даже так называемые "СМИ" боевиков, которые жалуются, что 40% домов в Донецке пусты. А уровень рождаемости в обоих крупных городах под оккупацией продолжает падать каждый год. Очевидно, из-за того, что цифры катастрофические, главари "ДНР" и "ЛНР" до сих пор не опубликовали данные переписи населения, которую провели еще в октябре 2019 года.

Из 1,8 миллиона фактических жителей оккупированной части Донбасса более миллиона - это пенсионеры. Они сильно пострадали от пандемии COVID-19. Ситуацию ухудшает и тот факт, что контрольно-пропускные пункты на линии фронта остаются уже несколько месяцев закрытыми. А только там можно получить украинскую пенсию, выплаты на пособие при рождении ребенка, документы или другие социальные выплаты.

Больницы на оккупированных территориях переполнены пациентами с COVID-19. Боевикам не хватает не только вакцин, но и денег в "казне". Добыча угля обвалилась. Например, шахта Скочинского в Донецке месяцами оставалась закрытой вплоть до октября 2020 года из-за "технических проблем". А 17 ноября шахта, на которой работают 2,3 тысячи человек, была уничтожена пожаром. Четверо шахтеров погибли.

Читайте такжеБоевики "ДНР" установили памятник в Дебальцево с изображением украинского воина: в сети показали фотоС начала 2020 года вспыхивает все больше забастовок на угольных шахтах и заводах. Обычно через несколько дней боевики просто подавляют протесты. Причина для акций неповиновения всегда одна - рабочим месяцами не платят зарплату. Хотя речь идет о менее чем 130 евро в месяц в эквиваленте. Чтобы не платить долги, "ДНР" и "ЛНР" уже провели несколько передач активов в распоряжение новых "владельцев", которые тоже не платят. Десятки угольных шахт были просто закрыты.

Фактическая граница между свободной Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" простирается вдоль 400 километров. 27 июля 2020 года здесь впервые началось нечто похожее на перемирие и не только на бумаге. Обычно ОБСЕ фиксировала около 20 тысяч раненых ежемесячно. Но с началом перемирия цифры сократились до нескольких сотен. Но в январе 2021-го война вновь обострилась. Десять солдат Украины погибли. Бывший президент Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах в Минске, объявил 8 февраля: "Больше никакого перемирия нет".

С политической точки зрения, прошло больше года после последней встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Но никаких сдвигов нет. Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо говорит, что российские силы, которые состоят из российских наемников и местных, насчитывают примерно 35 тысяч бойцов. Еще 5 тысяч - это офицеры российской разведки и так называемые "советники".

С апреля 2019 года Россия начала незаконно раздавать свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса. Согласно подсчету "Восточной правозащитной группы", всего Москва раздала 442 тысячи документов по состоянию на январь. Главари "ДНР" и " ЛНР " раздают и свои паспорта. Тех, кто сохранит украинские паспорта, будут лишать всех прав на собственность или бизнес-активность. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде 20 января заявила, что Украина выполнила все условия для мира, "но, к сожалению, Россия этого не сделала".

Читайте такжеДоговорится с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе на сегодняшний день "практически невозможно" - КравчукКиев может похвастаться по крайней мере определенными символическими победами на международном уровне. 11 декабря главный прокурор Международного уголовного суда ООН в Гааге заявил, что имеет достаточно доказательств, чтобы открыть формальное расследование военных преступлений на востоке Украины и в Крыму. 14 января Европейский суд по правам человека принял жалобы Украины на российскую насильственную оккупацию Крыма.

Россия превращает Крым в военную базу

Однако, эти расследования не имеют практического влияния на ситуацию на местах. 30 декабря 2020 года российский президент Владимир Путин изменил уголовный кодекс своей страны так, чтобы людям из Крыма было еще труднее критиковать Москву за оккупацию. Крымские татары особенно подвергаются преследованию. Их арестовывают и устраивают над ними политические суды. Правозащитники насчитали 109 политических заключенных в Крыму. Около 28 тысяч крымчан незаконно отправили на службу в армии РФ. Украинский Хельсинский союз по правам человека в середине января сообщила о все большей милитаризации Крыма, которая охватывает даже школьников.

Читайте такжеУтренние обыски в Крыму: у Зеленского напомнили оккупантам об ответственностиЧерноморский институт стратегических исследований считает быструю милитаризацию главным результатом семилетней оккупации Крыма. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном в 2020 году. Цель России на украинском острове - это построить такие же крупные военные базы, как крупнейшие базы США. Более 150 тысяч россиян переселили в Крым. Лишь черноморский порт Севастополя принял десятки тысяч российских солдат вместе с семьями, а также других поселенцев. Россия также захватила сотни украинских компаний в Крыму. Киев подал в международные суды жалобы с требованием компенсации. Вряд ли эти выплаты будут проведены даже в случае положительных решений.

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Перевод: Лесь Дымань