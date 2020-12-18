МУС завершил предварительное расследование событий, связанных с событиями на Донбассе и в Крыму.

В Международном уголовном суде (МУС) рассматривают более пяти тысяч производств, связанных с войной России в Украине. При этом количество преступлений превышает 20 тысяч.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В рамках этих производств только в этом году за нелегальное посещение Крыма арестованы пятьдесят судов и сто самолетов. Вслед за ними Международный уголовный суд завершил предварительное расследование событий, связанных с событиями на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать начать полноценное расследование.

"И эта сложная и объемная работа наконец дала свой результат. 11 декабря Офис Прокурора МУС принял историческое решение, прокурор г-жа Фату Бенсуда заявила о завершении изучения предыдущих событий в Украине, связанных с международным конфликтом в Украине на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование по ситуации в Украине", - отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Агрессия России против Украины: суд в Гааге

Ранее Международный уголовный суд в Гааге решил, что есть основания для начала расследование иска Украины относительно российской агрессии на Востоке и оккупации Крыма. Киев подал 2 иска - в 2014 и 2015 годах. Речь идет об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям и принудительной депортации населения Крыма.

Прокуроры в Гааге, изучив материалы, видят признаки военных преступлений и преступлений против человечности, подпадающих под юрисдикцию суда. Министр иностранных дел Украины в Twitter назвал это решение историческим.

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Автор: УНИАН