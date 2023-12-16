Отмечается, что у Киева есть все основания переживать о дальнейшей поддержке Запада.

Президент Владимир Зеленский начал эту неделю с надеждой на то, что два крупнейших союзника Украины перед лицом российского вторжения наконец-то одобрят пакеты финансовой помощи на общую сумму 115 миллиардов долларов. Он закончил ее с незначительными результатами.

Издание Financial Times пишет, что ослабление поддержки Киева в Вашингтоне и Брюсселе совпало с тем, что президент России Владимир Путин поклялся нападать на Украину до тех пор, пока не будут достигнуты его цели по "денацификации" и "демилитаризации" страны.

В среду Конгресс США вновь не смог одобрить пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов несмотря на то, что Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы лично лоббировать интересы законодателей. Два дня спустя саммит лидеров ЕС завершился без соглашения о выделении Украине 50 миллиардов евро на четыре года, хотя они и согласились начать переговоры с Киевом о членстве.

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"Это был момент, когда лидеры ЕС должны были выйти на сцену", - сказал один западный дипломат. "И они промахнулись".

Несмотря на то, что Брюссель и Вашингтон пообещали выделить в ближайшие несколько недель некоторую сумму, их неспособность обеспечить долгосрочную финансовую стабильность Киева происходит в особенно чувствительный момент конфликта. Контрнаступление Украины в этом году не смогло освободить значительные территории от российской оккупации, а огневая мощь Киева иссякает как раз в тот момент, когда Москва возобновляет воздушные атаки на важнейшие объекты инфраструктуры Украины в преддверии зимы

ЕС и США были крупнейшими поставщиками военной и финансовой помощи Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поддерживая вооружение ее войск и функционирование правительства.

Однако в последние месяцы свежие обещания о предоставлении новой значительной помощи иссякли. Чтобы пополнить свой бюджет, Киеву, возможно, придется вернуться эмиссии денег, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность.

"У Украины есть ликвидность до января, но после этого она становится немного жесткой. Нам нужно действовать быстро", - сказал один из представителей ЕС. "Украина вправе нервничать. Это совсем не комфортная ситуация".

Зеленский получил множество похвал от высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, некоторых законодателей от обеих партий и президента США Джо Байдена, но улетел обратно относительно с пустыми руками. В Белом доме Байден был вынужден понизить обещание США о поддержки Киева "столько, сколько потребуется" до поставок стране оружия "столько, сколько мы сможем".

Украинский лидер все же добился выделения новой порции американской военной помощи, но, вероятно, одной из последних, учитывая, что американское финансирование закончится в конце года.

"Мы быстро приближаемся к концу нашей способности помочь Украине ответить на срочные оперативные запросы, которые у нее есть", - сказал Байден.

В Москве Путин злорадствовал. "Украина сегодня почти ничего не производит, все идет с Запада, но халява когда-нибудь закончится, и, похоже, уже заканчивается", - заявил российский президент на транслируемой по всей стране пресс-конференции в четверг.

Хотя ЕС не смог договориться о финансировании, он заявил, что Украина может начать переговоры о вступлении в блок, что является важным признаком политической поддержки несмотря на то, что процесс вступления может длиться несколько лет и может быть заблокирован любой страной-членом на этом пути.

Саммит ЕС ознаменовал "горько-сладкий момент в отношениях ЕС с Украиной", - сказал Михал Барановский из аналитического центра Германского фонда Маршалла в Варшаве. Решение ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдовой - поистине историческое, даже если это только начало долгого пути". Горечь вызвана решением Венгрии наложить вето на финансовый пакет в размере 50 миллиардов евро, что крайне важно для финансового здоровья украинского государства".

Официальные лица, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Зеленский в частном порядке сказал лидерам, что для него важнее получить соглашение по переговорам о членстве в ЕС, чем по финансированию.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, сказал, что открытие переговоров о членстве в ЕС с Украиной "было "плюсом", но "минусом этого Европейского совета было то, что мы не договорились о деньгах".

Рютте отрицает, что это победа Путина: "Он знает, что мы найдем способ как-то решить финансовый вопрос"

"Вето на выделение 50 млрд евро говорит не столько о неустойчивой решимости Запада, сколько о Викторе Орбане", - сказал Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, говоря о венгерском премьере. "В конце концов, Украина получит деньги ЕС. Но в США существует реальная проблема".

В Вашингтоне демократы заявили, что после встречи с Зеленским они убедились в срочности достижения соглашения о финансировании.

"Время действовать пришло. Мы должны выполнить свои обязательства и принять пакет мер безопасности до конца года", - сказал Марк Уорнер, сенатор от штата Вирджиния и председатель сенатского комитета по разведке.

Переговоры в верхней палате с целью найти компромиссное решение по мерам сдерживания иммиграции на южной границе с Мексикой, которые республиканцы ставят в качестве условия для любой дополнительной помощи Украине, оживились, и чиновники Белого дома стали принимать в них более активное участие.

Но достижение соглашения до зимних праздников представляется маловероятным, и некоторые республиканцы заявили, что Зеленскому просто пора вести переговоры с Путиным.

"Это кровавый тупик", - сказал Рон Джонсон, сенатор-республиканец от штата Висконсин, в интервью Fox News после визита Зеленского. "Эта война должна быть закончена, и чем скорее, тем лучше".

Вояж Зеленского в США и Европу - последние новости

Президент Владимир Зеленский посетил США, где провел ряд важных встреч, в том числе и в Конгрессе. Он пытался объяснить американским законодателям, что поддержка необходима Украине и почему этот вопрос нельзя откладывать.

Кроме того, президент Украины встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы убедить его одобрить дополнительную помощь для ВСУ, но изменить ситуацию в пользу Киева не удалось.

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