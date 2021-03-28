Вице-премьер считает, что Украина могла бы предложить инвесторам "более льготные и успешные условия".

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о видении Кабинета министров по восстановлению Донецкой и Луганской областей.

В интервью телеканалу "Дом" Резников рассказал, что должно быть два трека, первый из которых экономический. По словам вице-премьера, в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития этих областей, и на ее основании пишут стратегию, финалом которой станет пакет законопроектов в Верховной Раде.

"Главная идея - это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской областях, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", - рассказал Резников.

При этом, по его словам, рассматриваются четыре источника финансирования восстановления территорий, которых коснулась война: бюджет, донорская помощь, а также внешние кредиты и инвестиции.

Читайте такжеРоссийская агрессия стоила Донбассу минимум $50 миллиардов - эксперты"Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы включился четвертый ресурс - инвестор", - отметил вице-премьер.

Резников считает, что Украина могла бы предложить инвесторам "более льготные и успешные условия".

"Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить. Конечно, скажете вы, а зачем ему идти в рискованную часть Донецкой и Луганской областей, когда он может вложиться в Словакии, Чехии, Польше. Может. И делает. Но если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимаются рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности", - сказал вице-премьер.

Среди таких "более льготных" условий Резников видит страховку от военных и политических рисков, имплементацию возможностей работы филиалов ICC и сокращение административных процедур для предпринимателей.

"Понятно, что непосредственно вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Поэтому наша ставка - на малый и средний бизнес. И мои коммуникации с польскими, турецкими и иными партнерами говорят о том, что это очень успешное решение. ... И вот таким образом мы создадим "пояс успешности". И реализовав этот пилот на подконтрольной части Украины, мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории", - подытожил вице-премьер.

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Автор: Катерина Комолова