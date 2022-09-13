Обеспечение этого возлагается на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

В Верховной Рады Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно введения бесплатного проезда для внутренне перемещенных лиц на период действия военного положения (№8020).

Текст законопроекта группы депутатов обнародованы на сайте парламента.

Им предлагается установить, что в период действия правового режима военного состояния в Украине или в отдельных ее местностях внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатный проезд на территории всей Украины всеми видами городского пассажирского транспорта, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом. Для этого необходимо предъявить справку о взятии на учет внутренне перемещенной лица установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе.

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Обеспечение этого права внутренне перемещенной лица возлагается в пределах своих полномочий местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы, благодаря которой внутренне перемещенные лица смогут получать социальные услуги по месту пребывания.

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