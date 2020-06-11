Зеленский поблагодарил США за 250 миллионов долларов военной помощи

Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставления средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования и др.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за выделение Украине помощи в размере 250 млн долларов.

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США. Это еще один признак крепкого стратегического партнерства между нашими странами", - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Посольство Украины в США проинформировало, что, согласно рекомендациям Министерства обороны, Конгресс утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму 250 млн долларов.

Традиционно, в соответствии с американским законодательством, 50% помощи по этой программе предоставляется Украине лишь при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования и тому подобное.

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