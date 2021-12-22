Министр отметил, что сейчас украинским законодательством не предусмотрена существенная ответственность за оскорбление полицейского.

Печерский районный суд Киева лиши права управления на один год и оштрафовал на 10200 гривень водителя народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушка.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10200 гривень", - написал министр.

Также он напомнил, что в Раде сейчас находится законопроект об ответственности за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривень. При этом он выразил надежду, что депутаты его примут.

Скандал с нардепом Галушко

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.