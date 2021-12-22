Печерский районный суд Киева лиши права управления на один год и оштрафовал на 10200 гривень водителя народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушка.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.
"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10200 гривень", - написал министр.
Также он напомнил, что в Раде сейчас находится законопроект об ответственности за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривень. При этом он выразил надежду, что депутаты его примут.
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Скандал с нардепом Галушко
Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.
"Как вы можете его, б***ь, осматривать? Ну вы что?", "Ты что, болен на голову"?, - заявлял во время общения с копами "слуга народа". На что те спокойно отвечали депутату, что его авто не отличается от других.