По его словам, полиция обыскала его машину и личные вещи, хотя не имела права этого делать.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Галушко прокомментировал инцидент с полицейскими, которые остановили его машину. Событие произошло год назад, но видео получило огласку только сейчас.

Свой комментарий по этому поводу нардеп дал в эфире канала "Украина 24".

Читайте такжеРейтинг политических партий возглавляет "Слуга народа" - опросПо словам Галушка, обнародованная в СМИ информация о его конфликте с полицейскими не соответствует действительности. Они якобы действовали незаконно по отношению к нему.

"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения. Просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований. Рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились в моей машине. Мои личные и рабочие документы. Если я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это сделать" - дебилы, значит", - сказал Галушко.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.