Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Галушко прокомментировал инцидент с полицейскими, которые остановили его машину. Событие произошло год назад, но видео получило огласку только сейчас.
Свой комментарий по этому поводу нардеп дал в эфире канала "Украина 24".
Читайте такжеРейтинг политических партий возглавляет "Слуга народа" - опросПо словам Галушка, обнародованная в СМИ информация о его конфликте с полицейскими не соответствует действительности. Они якобы действовали незаконно по отношению к нему.
"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения. Просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований. Рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились в моей машине. Мои личные и рабочие документы. Если я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это сделать" - дебилы, значит", - сказал Галушко.
Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.
"Как вы можете его, б***ь, осматривать? Ну вы что?", "Ты что, болен на голову"?, - заявлял во время общения с копами "слуга народа". На что те спокойно отвечали депутату, что его авто не отличается от других.
Фракция политической партии "Слуга народа" осудила действия Галушка. Однако появились и другие детали дерзкого события.