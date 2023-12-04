Шпенов известен тем, что выступал против запрета УПЦ МП.

Внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов, которого замечали в "кнопкодавстве", написал заявление о сложении депутатских полномочий.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - говорится в сообщении аккаунта Верховной Рады Украины в Telegram.

В связи с этим, сказано, что соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Как свидетельствует сайт парламента, Шпенов был среди тех 15 народных депутатов, которые 19 октября 2023 года проголосовали в первом чтении против законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией (№8371).

Шпенов был избран в парламент девятого созыва в 2019 году в одномандатном мажоритарном округе в Днепропетровской области с центром в Кривом Роге. Он является членом Комитета ВР по вопросам правовой политики.

В Верховной Раде Украины восьмого созыва Шпенов был членом депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок", которая сейчас запрещена в Украине.

Сложение полномочий нардепов

В июле нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, которого нашли на Кипре, подал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. В том же месяце нардепа Юрия Аристова после отдыха на Мальдивах лишили депутатских полномочий.

Также в июле был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Татьяны Плачковой, которое было избрано от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

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