В Раде сегодня заметили двух "кнопкодавов" (видео)

На неперсональном голосовании при регистрации поймали Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова.

В Верховной Раде в первый пленарный день 2020 года двое народных депутатов были замечены на неперсональном голосовании.

Как сообщает движение "Чесно", во время регистрации на заседании "кнопкодавили" двое внефракционных парламентариев - Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

На видео регистрации видно, как Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний со временем добегает до места, однако на табло голосования системы “Рада” видно, что кнопку “за” на пульте Магомедова уже нажали.

Как сообщают активисты, Шпенов, в свою очередь, зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

В "Чесно" добавили, что в Раде предыдущего созыва Шпенова уже ловили на неперсональном голосовании.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за "кнопкодавство".