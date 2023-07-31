Его заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Рады.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, которого нашли на Кипре, подал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А. И. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал спикер.

Он добавил, что это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Скандал с Холодовым - детали

На днях было опубликовано расследование проекта "Схемы", согласно которому народный депутат от "Слуги народа" Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.

Журналисты отмечают, что Холодов полгода не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. При этом сообщается, что нардеп находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где имеет семейное имение.

Кроме того, журналисты выяснили, что Холодов за границей развивает семейный бизнес – его жена стала совладельцем салона красоты в Вене.

Согласно данным источников "Схем", последний раз Холодов был в Украине 21 января и в 10:00 этого дня он выехал через пункт пропуска "Порубное" (Черновицкая область, на границе с Румынией) на автомобиле Mercedes GLS 450. отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Холодов 12 раз выезжал из Украины.

"Схемы" сообщают, что по меньшей мере в июне и июле 2022 года, а также мае и июле 2023 года он находился на Кипре. Именно там были ранее журналисты обнаружили в собственности семьи холодовых поместье-вблизи побережья в городе Лимасол.

Согласно данным на сайте ВР, Холодов ни разу не голосовал в парламенте от 21 января. При этом он дистанционно посещает заседание комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по видеосвязи.

В Аппарате ВР "Схемам" сообщили, что в 2023 году отпуска Холодову не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись и начиная с 21 января любые выплаты ему не осуществлялись.

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