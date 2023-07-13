Плачкова сама написала заявление о досрочном сложении полномочий из-за семейных обстоятельств.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Татьяны Плачковой, которая была избрана от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В постановлении указано, что причиной для прекращения мандата является личное заявление нардепа о сложении депутатских полномочий.

Сама Плачкова отметила, что слагает полномочия "ввиду семейных обстоятельств", но не уточнила о чем идет речь.

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Сегодня, 13 июля, Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел этот проект постановления и предлагает парламенту за него проголосовать. Голосование может состояться уже на ближайшем заседании ВР.

Народный депутат Ярослав Зализняк отметил, что после голосования о прекращении депутатских полномочий Плачковой в ВР будет новый рекорд – наименьшее за всю историю количество депутатов парламента: 404 нардепа из 450.

Татьяна Плачкова - что надо знать о нардепе

Плачкова избиралась в Верховную Раду Украины от партии "ОПЗЖ" под номером 31 в партийном списке.

В марте 2022 года она вышла из фракции "ОПЗЖ", а в мае вступила во новую депутатскую группу "восстановление Украины".

В 2020 году Плачкова была среди членов так называемой "делегации" ныне запрещенной "ОПЗЖ" в Москве, которую возглавлял Виктор Медведчук. "Делегаты" встречались с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, российскими депутатами.

Также Плачкова была среди депутатов, которые обращались в 2020 году с депутатским представлением в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства, после которого КС обнародовал скандальное решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование.

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