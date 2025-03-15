Речь идет о гарантиях безопасности для всей Европы и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если очень сильно ускориться, то Украину и Европу можно реально усилить за три года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

"Все понимают, что можно с сегодняшними темпами усилить Украину и Европу за 5 лет. Мы считаем, что это очень долго. И считаем, что опасно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина во время войны показала, что это может быть быстрее.

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"Партнеры соглашаются с нами, что можно это сделать за 3 года, но это всем надо двигаться очень сильно. Это так усилиться, очень сильно увеличить производство во всех союзнических странах, чтобы сделать реальными гарантии безопасности для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что около 15 стран хотят предоставить гарантии безопасности для Украины.

11 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на сейчас рассматриваются различные варианты гарантий безопасности, которые может получить Украина для предотвращения повторения российской агрессии в будущем.

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