Нардеп Мережко отметил, что есть несколько механизмов для привлечения Монголии к ответственности.

Монголия может столкнуться с последствиями из-за того, что на ее территорию приехал диктатор страны-агрессора России Владимир Путин, но они не будут радикальными.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко, который возглавляет парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. "Я видел заявления глав комитетов некоторых парламентов европейских стран. Они говорили, что оставить этот вопрос нельзя безнаказанно, без всяких последствий. Но, я уверен, что такие последствия будут. Вместе с тем, я думаю, что они не будут достаточно радикальными и серьезными для Монголии. Потому что западные страны будут учитывать уязвимость Монголии. Геополитически она находится между Россией и Китаем, поэтому это очень сложная ситуация для Монголии", - сказал он.

По его мнению, визит Путина в Монголию был "тщательно спланированной провокацией", которая имела целью "доказать, показать миру, что он не боится ордера на арест, который был выдан Международным уголовным судом". Также Мережко подчеркнул, что есть несколько механизмов для привлечения Монголии к ответственности, среди которых - переговоры и убеждение Монголии в том, что она нарушила Римский статут, не задержав Путина.

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"Если это не удается, то, если не ошибаюсь, в течение трех месяцев можно обратиться к ассамблее государств-членов. В конце этого года состоится такая ассамблея, и Украина сможет поднимать этот вопрос на такой площадке. Там предусмотрен механизм юридический, то есть возможно, если не срабатывают эти механизмы, обратиться в международный суд", - пояснил депутат.

Кроме того, нардеп обратил внимание на тот факт, что Путин поехал в Монголию с официальным визитом по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха. Мережко считает, что Монголия могла так поступить, поддавшись давлению со стороны Кремля.

"Монголия сделала ошибку, сделала это сознательно, когда пригласила, и она могла и не приглашать Путина. Я не знаю, было ли там давление, наверняка было со стороны Кремля на Монголию, чтобы реализовать эту провокацию. Но она поддалась этому давлению и должна отвечать за это", - отметил он.

В центре внимания визит Путина в Монголию - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно о приглашении Путина в страну. По данным СМИ, Москве пообещали, что кремлевскому правителю грозит арест.

Вчера, 2 сентября, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина будет добиваться, чтобы отказ Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда имел последствия.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение обязательного ордера на арест кремлевского правителя Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. "Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - написал Тихий в микроблоге X.

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